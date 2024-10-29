«Коламбус» — «Эдмонтон»: видеообзор матча

«Коламбус» дома обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

«Коламбус» с 9 очками в 8 матчах занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Эдмонтон» идет на 12-й строчке «Запада» с 9 очками в 10 играх.