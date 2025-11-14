Подколзин забросил третью шайбу в сезоне НХЛ

«Эдмонтон» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

На 8-й минуте третьего периода шайбу забросил российский нападающий Василий Подколзин и сделал счет 3:5.

Для 24-летнего россиянина этот гол стал третьим в сезоне. Всего на его счету 8 (3+5) очков в 19 играх.