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Сегодня, 04:33

«Коламбус» разгромил «Эдмонтон», Макдэвид отыграл 37 секунд и травмировался

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко (слева) в матче против «Эдмонтона».
Фото Russell LaBounty-Imagn Images, USA Today Sports

«Коламбус» дома разгромил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

У хозяев дважды забил Шон Монахан, по одному голу у Матье Оливье, Коула Силлинджера, Адама Фантилли и Микаэла Пюухтии. Российский нападающий «Блю Джекетс» Кирилл Марченко сделал одну результативную передачу.

Единственный гол гостей на счету Маттиаса Экхольма.

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид провел на льду 37 секунд и получил травму, из-за которой не смог вернуться на площадку.

«Коламбус» поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 9 очками в 8 матчах. «Эдмонтон» идет на 12-й строчке «Запада» с 9 очками в 10 играх.

Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 12 6 6 14
2 Рейнджерс 8 6 2 13
3 Каролина 7 5 2 10
4 Вашингтон 7 5 2 10
5 Айлендерс 8 3 5 8
6 Коламбус 7 3 4 7
7 Питтсбург 10 3 7 7
8 Филадельфия 9 2 7 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 10 6 4 13
2 Тампа-Бэй 8 5 3 10
3 Баффало 9 4 5 9
4 Монреаль 9 4 5 9
5 Торонто 9 4 5 9
6 Детройт 9 4 5 9
7 Бостон 9 4 5 9
8 Оттава 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 8 8 0 16
2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 8 5 3 12
4 Колорадо 9 5 4 10
5 Сент-Луис 9 5 4 10
6 Юта 9 4 5 9
7 Нэшвилл 8 3 5 6
8 Чикаго 9 2 7 5
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 6 3 13
2 Лос-Анджелес 9 5 4 12
3 Калгари 8 5 3 11
4 Ванкувер 7 4 3 10
5 Эдмонтон 9 4 5 9
6 Сиэтл 9 4 5 9
7 Анахайм 8 3 5 7
8 Сан-Хосе 9 0 9 2
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