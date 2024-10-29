«Коламбус» разгромил «Эдмонтон», Макдэвид отыграл 37 секунд и травмировался

«Коламбус» дома разгромил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

У хозяев дважды забил Шон Монахан, по одному голу у Матье Оливье, Коула Силлинджера, Адама Фантилли и Микаэла Пюухтии. Российский нападающий «Блю Джекетс» Кирилл Марченко сделал одну результативную передачу.

Единственный гол гостей на счету Маттиаса Экхольма.

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид провел на льду 37 секунд и получил травму, из-за которой не смог вернуться на площадку.

«Коламбус» поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 9 очками в 8 матчах. «Эдмонтон» идет на 12-й строчке «Запада» с 9 очками в 10 играх.