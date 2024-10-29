«Коламбус» разгромил «Эдмонтон», Макдэвид отыграл 37 секунд и травмировался
«Коламбус» дома разгромил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.
У хозяев дважды забил Шон Монахан, по одному голу у Матье Оливье, Коула Силлинджера, Адама Фантилли и Микаэла Пюухтии. Российский нападающий «Блю Джекетс» Кирилл Марченко сделал одну результативную передачу.
Единственный гол гостей на счету Маттиаса Экхольма.
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид провел на льду 37 секунд и получил травму, из-за которой не смог вернуться на площадку.
«Коламбус» поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 9 очками в 8 матчах. «Эдмонтон» идет на 12-й строчке «Запада» с 9 очками в 10 играх.
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|8
|5
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|4
|10
|5
|Сент-Луис
|9
|5
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|6
|Юта
|9
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|9
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|5
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|6
|3
|13
|2
|Лос-Анджелес
|9
|5
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|Калгари
|8
|5
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|Ванкувер
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|10
|5
|Эдмонтон
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|6
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|9
|4
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|29.10
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|29.10
|02:00
|
Баффало – Флорида
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|29.10
|02:00
|
Коламбус – Эдмонтон
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|29.10
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|
Виннипег – Торонто
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|29.10
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Колорадо – Чикаго
|- : -
|29.10
|04:00
|
Юта – Сан-Хосе
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Вегас – Калгари
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Ванкувер – Каролина
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