Марченко продлил результативную серию до 10 матчей

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

На 19-й минуте второго периода он ассистировал Адаму Фантилли и помог «Блю Джэкетс» сделать счет 4:2.

Марченко продлил свою результативную серию до 10 матчей. Всего в этом сезоне он набрал 19 (8+11) очков в 17 матчах.