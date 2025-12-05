«Коламбус» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» победил «Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 Б.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Иван Проворов, Кирилл Марченко, Кент Джонсон и Адам Фантилли (дважды), у гостей — Дилан Ларкин, Лукас Раймонд, Джеймс ван Римсдайк, Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт. Победный буллит на счету Кента Джонсона.

«Коламбус» в 27 матчах набрал 31 очко и занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. «Детройт» в 28 матчах тоже набрал 31 очко и идет строчкой ниже.

В следующем матче «Детройт» 7 декабря сыграет на выезде с «Сиэтлом». «Коламбус» 6 декабря встретится в гостях с «Флоридой».

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