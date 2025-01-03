«Коламбус» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. Игра прошла на «Нэйшнуайд Арене» в Колумбусе.

Голы «Ред Уингз» на счету Патрика Кейна, Эрика Густафссона, Алекса Дебринкэта, Дилана Ларкина и Джонатана Берггрена. У «Блю Джекетс» шайбы забросили Джеймс Ван Римсдайк (две), Зак Веренски и Шон Монахан.