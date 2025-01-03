«Коламбус» проиграл «Детройту», Проворов сделал голевую передачу
«Коламбус» на своем льду проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5. «Ред Уингз» одержали третью победу подряд.
Российский защитник «Блю Джэкетс» Иван Проворов отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне у него 15 (3+12) очков в 39 играх.
«Детройт» набрал 36 очков в 38 матчах и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 11-й строчке — 38 очков в 39 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Детройт» — 4:5 (1:3, 2:0, 1:2)
Голы: ван Римсдайк — 5 (бол., Силлинджер, Проворов), 2:42 — 1:0. Кейн — 8 (Копп, Дебринкэт), 6:55 — 1:1. Густафссон — 1 (Холл), 14:39 — 1:2. Дебринкэт — 16 (бол., Зайдер, Ларкин), 17:09 — 1:3. Веренски — 12, 31:09 — 2:3. Монахэн — 14 (ван Римсдайк, Веренски), 38:40 — 3:3. Ларкин — 14 (бол., Дебринкэт, Кейн), 44:54 — 3:4. ван Римсдайк — 6 (Фантилли, Веренски), 57:19 — 4:4. Берггрен — 6 (Мотт, Чиаро), 59:24 — 4:5.
Вратари: Мерзликинс — Тэлбот.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 25 (7+5+13) — 26 (12+6+8).
Наши: Воронков (21.27/2/0), Марченко (24.14/2/0), Проворов (26.39/0/-1) — Тарасенко (14.59/0/-1).
3 января. Коламбус. Nationwide Arena. 18370 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
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|1
|Вашингтон
|38
|25
|13
|53
|2
|Нью-Джерси
|41
|24
|17
|51
|3
|Каролина
|38
|23
|15
|48
|4
|Питтсбург
|39
|17
|22
|39
|5
|Филадельфия
|38
|17
|21
|38
|6
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|38
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|Айлендерс
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|14
|25
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
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|24
|15
|50
|2
|Флорида
|39
|23
|16
|48
|3
|Бостон
|40
|20
|20
|44
|4
|Тампа-Бэй
|34
|20
|14
|42
|5
|Оттава
|36
|19
|17
|40
|6
|Монреаль
|37
|17
|20
|37
|7
|Детройт
|38
|16
|22
|36
|8
|Баффало
|38
|14
|24
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|39
|27
|12
|55
|2
|Миннесота
|39
|24
|15
|52
|3
|Колорадо
|38
|23
|15
|46
|4
|Даллас
|36
|22
|14
|45
|5
|Сент-Луис
|39
|18
|21
|40
|6
|Юта
|37
|16
|21
|38
|7
|Нэшвилл
|38
|11
|27
|29
|8
|Чикаго
|38
|12
|26
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|37
|25
|12
|53
|2
|Лос-Анджелес
|37
|22
|15
|49
|3
|Эдмонтон
|37
|22
|15
|47
|4
|Калгари
|37
|18
|19
|43
|5
|Ванкувер
|36
|17
|19
|42
|6
|Сиэтл
|38
|17
|21
|36
|7
|Анахайм
|36
|15
|21
|34
|8
|Сан-Хосе
|40
|11
|29
|28
|3.01
|03:00
|
Вашингтон – Миннесота
|3 : 4 Б
|3.01
|03:00
|
Рейнджерс – Бостон
|2 : 1
|3.01
|03:00
|
Флорида – Каролина
|1 : 3
|3.01
|03:00
|
Коламбус – Детройт
|4 : 5
|3.01
|03:30
|
Айлендерс – Торонто
|1 : 2
|3.01
|04:00
|
Виннипег – Анахайм
|- : -
|3.01
|04:00
|
Даллас – Оттава
|- : -
|3.01
|05:00
|
Колорадо – Баффало
|- : -
|3.01
|05:00
|
Калгари – Юта
|- : -
|3.01
|06:00
|
Вегас – Филадельфия
|- : -
|3.01
|06:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|- : -
|3.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
|- : -