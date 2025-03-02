«Коламбус» обыграл «Детройт» в матче на открытом воздухе, Воронков забил гол

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 5:3.

В составе «Блю Джэкетс» отличились Дентон Матейчук, Дмитрий Воронков, Матье Оливье, Джастин Данфорт и Адам Фантилли, Иван Проворов отметился результативной передачей. У «Рэд Уингз» дубль оформил Алекс Дебринкэт, еще один гол на счету Патрика Кейна.

Матч проходил на открытом воздухе на стадионе команды по американскому футболу «Огайо Баккейз».

После этого матча «Коламбус» с 68 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Детройт» с 66 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Детройт» — 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)

Голы: Матейчук — 3 (Дженнер, ван Римсдайк), 25:31 — 1:0. Дебринкэт — 28 (бол., Кейн, Зайдер), 33:06 — 1:1. Воронков — 19 (бол., К. Джонсон, Веренски), 37:23 — 2:1. Оливье — 12 (Дэнфорт), 37:55 — 3:1. Кейн — 15 (Эдвинссон, Юханссон), 43:34 — 3:2. Дебринкэт — 29 (Густафссон, Кейн), 56:36 — 3:3. Дэнфорт — 6 (Эштон-Риз, Проворов), 57:43 — 4:3. Фантилли — 19 (п.в., Веренски, Дженнер), 58:52 — 5:3.

Вратари: Мерзликинс — Тэлбот (58:19 — 58:52).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 21 (6+7+8) — 46 (14+11+21).

Наши: Воронков (18.01/3/0), Марченко (17.51/3/+1), Проворов (20.44/0/+2) — Тарасенко (15.44/3/-2).

2 марта. Коламбус. Ohio Stadium. 94751 зритель.