«Коламбус» обыграл «Детройт» в матче на открытом воздухе, Воронков забил гол
«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 5:3.
В составе «Блю Джэкетс» отличились Дентон Матейчук, Дмитрий Воронков, Матье Оливье, Джастин Данфорт и Адам Фантилли, Иван Проворов отметился результативной передачей. У «Рэд Уингз» дубль оформил Алекс Дебринкэт, еще один гол на счету Патрика Кейна.
Матч проходил на открытом воздухе на стадионе команды по американскому футболу «Огайо Баккейз».
После этого матча «Коламбус» с 68 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Детройт» с 66 очками — на восьмой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Детройт» — 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)
Голы: Матейчук — 3 (Дженнер, ван Римсдайк), 25:31 — 1:0. Дебринкэт — 28 (бол., Кейн, Зайдер), 33:06 — 1:1. Воронков — 19 (бол., К. Джонсон, Веренски), 37:23 — 2:1. Оливье — 12 (Дэнфорт), 37:55 — 3:1. Кейн — 15 (Эдвинссон, Юханссон), 43:34 — 3:2. Дебринкэт — 29 (Густафссон, Кейн), 56:36 — 3:3. Дэнфорт — 6 (Эштон-Риз, Проворов), 57:43 — 4:3. Фантилли — 19 (п.в., Веренски, Дженнер), 58:52 — 5:3.
Вратари: Мерзликинс — Тэлбот (58:19 — 58:52).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 21 (6+7+8) — 46 (14+11+21).
Наши: Воронков (18.01/3/0), Марченко (17.51/3/+1), Проворов (20.44/0/+2) — Тарасенко (15.44/3/-2).
2 марта. Коламбус. Ohio Stadium. 94751 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|4 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|15.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|0 : 3