Марченко забил в первом матче после травмы

«Коламбус» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

На 6-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Кирилл Марченко. Для 25-летнего россиянина это 9-й гол в сезоне.

Марченко забил в первом же матче после восстановления. Он пропустил четыре игры из-за травмы.

Всего в этом сезоне у Марченко 23 (9+14) очка в 23 играх.