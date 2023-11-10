«Коламбус» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

В составе «Блю Джэкетс» шайбы забросили Бун Дженнер и Кирилл Марченко. У победителей голами отметились Джейсон Робертсон, Мэтт Дюшен, Тайлер Сегин, Мэйсон Маршмент и Крэйг Смит.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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