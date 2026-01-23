«Коламбус» победил «Даллас»

«Коламбус» выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0. Игра прошла в Коламбусе на «Нэшнуайд Арене».

Единственную шайбу забросил защитник Зак Веренски на 9-й минуте первого периода.

«Коламбус» набрал 53 очка в 50 матчах и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет на второй строчке в Западной конференции — 65 очков в 51 игре.