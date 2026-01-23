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23 января, 05:37

«Коламбус» победил «Даллас»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Коламбус» выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0. Игра прошла в Коламбусе на «Нэшнуайд Арене».

Единственную шайбу забросил защитник Зак Веренски на 9-й минуте первого периода.

«Коламбус» набрал 53 очка в 50 матчах и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет на второй строчке в Западной конференции — 65 очков в 51 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат
23 января, 03:00. Nationwide Arena (Коламбус)
Коламбус
Даллас
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5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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