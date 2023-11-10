«Даллас» обыграл «Коламбус». Марченко забросил одну шайбу
«Коламбус» на своем льду проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Блю Джэкетс» потерпели третье поражение подряд.
В составе проигравшей команды одну шайбу забросил российский нападающий Кирилл Марченко. Также в голевой атаке поучаствовал Дмитрий Воронков, записавший на свой счет голевую передачу.
«Даллас» набрал 17 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. «Коламбус» идет на 11-й строчке в Восточной конференции — 11 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Даллас» — 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)
Голы: Дженнер — 7 (Годро, Рословик), 1:08 — 1:0. Марченко — 3 (Фантилли, Воронков), 8:43 — 2:0. Марчмент — 3 (Дюшен, Сегин), 9:29 — 2:1. Смит — 2 (Факса, Линделл), 30:20 — 2:2. Дюшен — 3 (Лундквист), 36:34 — 2:3. Сегин — 2 (Лундквист, Дюшен), 43:47 — 2:4. Робертсон — 3 (п.в., Павелски), 57:04 — 2:5.
Вратари: Мартин (55:19 — 56:43, 56:54 — 57:04) — Эттингер.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 29 (7+11+11) — 32 (13+7+12).
Наши: Воронков (11.37/2/+1), Марченко (13.55/5/+1), Проворов (20.38/1/-1), Чинахов (14.46/2/-3) — Дадонов (13.01/0/0).
10 ноября. Коламбус. Nationwide Arena. 15 253 зрителя.
|Столичный дивизион
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|13
|10
|3
|21
|2
|Каролина
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|8
|5
|16
|3
|Нью-Джерси
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|7
|5
|15
|4
|Айлендерс
|12
|5
|7
|13
|5
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|11
|5
|6
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|6
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|8
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|П
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|1
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|13
|11
|2
|23
|2
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|7
|7
|16
|3
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|14
|6
|8
|16
|4
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|7
|5
|15
|5
|Торонто
|13
|6
|7
|14
|6
|Монреаль
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|7
|14
|7
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|13
|8
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|12
|5
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|12
|8
|4
|17
|2
|Колорадо
|11
|8
|3
|16
|3
|Виннипег
|13
|7
|6
|16
|4
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|13
|5
|Аризона
|13
|6
|7
|13
|6
|Миннесота
|13
|5
|8
|12
|7
|Чикаго
|12
|5
|7
|10
|8
|Нэшвилл
|13
|5
|8
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|14
|11
|3
|23
|2
|Ванкувер
|13
|10
|3
|21
|3
|Лос-Анджелес
|12
|8
|4
|18
|4
|Анахайм
|12
|7
|5
|14
|5
|Сиэтл
|13
|4
|9
|11
|6
|Калгари
|12
|4
|8
|9
|7
|Эдмонтон
|11
|2
|9
|5
|8
|Сан-Хосе
|12
|1
|11
|3
|10.11
|03:00
|
Бостон – Айлендерс
|5 : 2
|10.11
|03:00
|
Рейнджерс – Миннесота
|4 : 1
|10.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|3 : 5
|10.11
|03:00
|
Детройт – Монреаль
|2 : 3 ОТ
|10.11
|03:00
|
Оттава – Ванкувер
|2 : 5
|10.11
|03:30
|
Коламбус – Даллас
|2 : 5
|10.11
|04:00
|
Виннипег – Нэшвилл
|6 : 3
|10.11
|04:00
|
Сент-Луис – Аризона
|2 : 1
|10.11
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
|- : -
|10.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|- : -
|10.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Питтсбург
|- : -
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|13
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|13
|22
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|13
|13
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|11
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|13
|11
|И
|КН
|
|
Иван Просветов
Колорадо
|2
|0.88
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|6
|1.48