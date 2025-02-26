«Коламбус» обыграл «Даллас», Марченко набрал 3 очка, Воронков и Проворов — по 2
«Коламбус» дома победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.
Российский нападающий хозяев Кирилл Марченко набрал три очка, на его счету дубль и голевая передача. По два очка также набрали Дмитрий Воронков (0+2) и Иван Проворов (1+1).
Еще по голу забили Матье Оливье, Джеймс ван Римсдайк и Адам Фантилли.
У гостей отличились Джейми Бенн, Роопе Хинтц, Джейсон Робертсон и Маврик Бурк.
«Коламбус» (64 очка) занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ. «Даллас» (76) остается вторым на «Западе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Даллас» — 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)
Голы: Марченко — 22 (Проворов, Воронков), 0:30 — 1:0. Оливье — 11 (Северсон, Эштон-Риз), 4:37 — 2:0. Бенн — 15 (Джонстон, Харли), 9:37 — 2:1. Марченко — 23 (Фантилли), 21:11 — 3:1. Проворов — 7 (К. Джонсон, Дженнер), 28:46 — 4:1. Хинтц — 23 (Гранлунд, Робертсон), 29:38 — 4:2. Робертсон — 24 (Гранлунд), 33:57 — 4:3. ван Римсдайк — 12 (Керали), 42:37 — 5:3. Бурк — 9 (Дадонов, Стэнковен), 57:53 — 5:4. Фантилли — 18 (п.в., Воронков, Марченко), 59:28 — 6:4.
Вратари: Мерзликинс — Эттингер.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 29 (8+16+5) — 23 (3+12+8).
Наши: Воронков (17.06/2/+2), Марченко (18.10/3/+1), Проворов (23.52/5/+1) — Дадонов (11.37/1/0), Любушкин (15.42/0/0).
26 февраля. Коламбус. Nationwide Arena. 16897 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|4 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|15.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|0 : 3