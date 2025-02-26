«Коламбус» обыграл «Даллас», Марченко набрал 3 очка, Воронков и Проворов — по 2

«Коламбус» дома победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

Российский нападающий хозяев Кирилл Марченко набрал три очка, на его счету дубль и голевая передача. По два очка также набрали Дмитрий Воронков (0+2) и Иван Проворов (1+1).

Еще по голу забили Матье Оливье, Джеймс ван Римсдайк и Адам Фантилли.

У гостей отличились Джейми Бенн, Роопе Хинтц, Джейсон Робертсон и Маврик Бурк.

«Коламбус» (64 очка) занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ. «Даллас» (76) остается вторым на «Западе».

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«Коламбус» — «Даллас» — 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)

Голы: Марченко — 22 (Проворов, Воронков), 0:30 — 1:0. Оливье — 11 (Северсон, Эштон-Риз), 4:37 — 2:0. Бенн — 15 (Джонстон, Харли), 9:37 — 2:1. Марченко — 23 (Фантилли), 21:11 — 3:1. Проворов — 7 (К. Джонсон, Дженнер), 28:46 — 4:1. Хинтц — 23 (Гранлунд, Робертсон), 29:38 — 4:2. Робертсон — 24 (Гранлунд), 33:57 — 4:3. ван Римсдайк — 12 (Керали), 42:37 — 5:3. Бурк — 9 (Дадонов, Стэнковен), 57:53 — 5:4. Фантилли — 18 (п.в., Воронков, Марченко), 59:28 — 6:4.

Вратари: Мерзликинс — Эттингер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (8+16+5) — 23 (3+12+8).

Наши: Воронков (17.06/2/+2), Марченко (18.10/3/+1), Проворов (23.52/5/+1) — Дадонов (11.37/1/0), Любушкин (15.42/0/0).

26 февраля. Коламбус. Nationwide Arena. 16897 зрителей.