Марченко на 1-й минуте забил «Далласу»

«Коламбус» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

На 1-й минуте встречи гол забил российский нападающий Кирилл Марченко. Ассистировал ему соотечественник Иван Проворов.

Для Марченко это 22-й гол в этом сезоне, а у Проворова теперь 20 голевых передач.