«Коламбус» в овертайме победил «Даллас», Гурьянов забил гол

«Коламбус» обыграл «Даллас» (4:3) ОТ в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Решающую шайбу в овертайме забросил Зак Веренски. В составе гостей один из голов забил российский нападающий Денис Гурьянов.

«Коламбус» набрал 28 очков и занимает пятое место в Центральном дивизионе. У «Далласа» 22 очка и седьмая позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Даллас» — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)