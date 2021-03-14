«Коламбус» в овертайме победил «Даллас», Гурьянов забил гол
03:45
«Коламбус» обыграл «Даллас» (4:3) ОТ в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Решающую шайбу в овертайме забросил Зак Веренски. В составе гостей один из голов забил российский нападающий Денис Гурьянов.
«Коламбус» набрал 28 очков и занимает пятое место в Центральном дивизионе. У «Далласа» 22 очка и седьмая позиция.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Даллас» — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)
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