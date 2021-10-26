«Даллас» уступил «Коламбусу», Худобин остался в запасе
04:32
«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Коламбусу» со счетом 1:4.
На шайбы Оливера Бьоркстранда, Грегори Хофманна и Зака Веренски гости ответили точным броском Тайлера Сегина. Вратарь «Старз» Антон Худобин остался на скамейке запасных, защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков завершил встречу с коэффициентом полезности «+2».
«Даллас» набрал 6 очков в шести встречах, у «Коламбуса» 8 очков в шести играх.
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