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«Коламбус» — «Чикаго»: Лайне прошел через всю площадку, убрал вратаря и забросил в пустые

09:36
Патрик Лайне забросил красивую шайбу в матче с «Чикаго». Фото USA Today Sports
Патрик Лайне забросил красивую шайбу в матче с «Чикаго». Фото USA Today Sports
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Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне 13 апреля в матче регулярного сезона НХЛ против «Чикаго» (3:4) отличился дублем.

Эффектным получился второй гол 22-летнего финна. Лайне подхватил шайбу в своей зоне, прошел через всю площадку, выкатился на пятак и в падении забросил в дальний угол.

В нынешнем сезоне НХЛ Лайне провел 35 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 8 результативных передач.

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