Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне 13 апреля в матче регулярного сезона НХЛ против «Чикаго» (3:4) отличился дублем.

Эффектным получился второй гол 22-летнего финна. Лайне подхватил шайбу в своей зоне, прошел через всю площадку, выкатился на пятак и в падении забросил в дальний угол.

В нынешнем сезоне НХЛ Лайне провел 35 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 8 результативных передач.