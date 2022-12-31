«Коламбус» одержал победу над «Чикаго». Марченко забросил одну шайбу

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«Коламбус» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Блю Джэкетс» прервали неудачную серию из семи поражений.

22-летний российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился одной заброшенной шайбой.

«Чикаго» идет последним в Западной конференции, а «Коламбус» — в Восточной.