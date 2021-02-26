«Коламбус» проиграл «Чикаго»
05:24
«Коламбус» потерпел поражение от «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:2). «Блю Джэкетс» проиграли третью встречу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Чикаго» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Кейн — 10 (де Хаан, Янмарк), 48:45 — 0:1. Седерберг — 4 (п.в., Мерфи), 59:10 — 0:2.
Вратари: Корписало (59:02) — Суббан.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 26 (8+3+15) — 27 (3+12+12).
Наши: Гавриков (14.55/0/-1) — Задоров (20.20/2/+1).
26 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.
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