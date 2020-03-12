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«Коламбус» будет играть без зрителей из-за коронавируса

03:10
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«Коламбус» на официальном сайте объявил, что осведомлен о заявлении губернатора о том, что в ближайшее время будет издан приказ, запрещающий проведение массовых собраний в штате Огайо из-за коронавируса. Оставшиеся домашние матчи, пока действует приказ, включая и встречу с «Питтсбургом», будут сыграны в соответствии с графиком, но с ограниченной посещаемостью.

Для болельщиков арена будет закрыта. Речь идет о доступе к матчам для персонала клуба и арены, должностным лицам НХЛ, дипломированным СМИ и партнерам по трансляции.

«Здоровье и благополучие нашего сообщества является нашим приоритетом, и мы ценим понимание наших болельщиков, корпоративных партнеров и гостей в этих чрезвычайных обстоятельствах. Наши игры будут по-прежнему транслироваться на региональном уровн», — отмечается в заявлении.

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