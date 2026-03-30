«Коламбус» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Встреча проходила в Коламбусе.

У гостей дубль оформил Павел Заха, еще одну шайбу забросил Чарли Макэвой.

У хозяев отличись Бун Дженнер, Мэйсон Марчмент и Чарли Койл. Российский нападающий Кирилл Марченко отдал 2 результативные передачи.

Победный буллит в послематчевой серии реализовал Виктор Арвидссон.

«Брюинз» с 92 очками занимают 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Блю Джекетс» с 88 очками — на 8-й строчке «Востока».