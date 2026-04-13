«Коламбус» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» на выезде обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев голы забили Мэйсон Марчмент и Адам Фантилли. У гостей отличились Шон Керали, Хенри Йокихарью и Марк Кастелич.

«Бостон» прервал серию из пяти поражений подряд и с 98 очками занимает шестое место в таблице Восточной конференции. «Коламбус» с 92 очками — на 10-й строчке.

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