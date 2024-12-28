«Коламбус» победил «Бостон», у Воронкова и Марченко по три очка

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Бостон» со счетом 6:2.

В составе «Блю Джэкетс» 3 (2+1) очка набрал Дмитрий Воронков, 3 (1+2) очка у Кирилла Марченко, дубль оформил Шон Монахэн, еще один гол забил Адам Фантилли. У «Брюинз» шайбы забросили Павел Заха и Чарли Койл.

«Коламбус» с 36 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Бостон» с 42 очками — на шестой строчке.