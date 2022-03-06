Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:34

«Коламбус» по буллитам уступил «Бостону», у Гаврикова заброшенная шайба

Сергей Разин
корреспондент

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступил «Бостону» со счетом 4:5.

В составе «Блю Джэкетс» в основное время отличился Владислав Гавриков. Победный буллит у «Брюинз» реализовал Давид Пастрняк.

После этого матча «Коламбус» с 59 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Бостон» с 72 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Бостон» — 4:5 Б (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Дебраск — 14 (Маршан, Макэвой), 10:39 — 0:1. Нюквист — 14 (Дженнер, Лайне), 16:57 — 1:1. Гавриков — 3, 19:00 — 2:1. Хаула — 8 (Маршан), 21:51 — 2:2. Веренски — 9 (бол., Ворачек, Бьоркстранд), 34:28 — 3:2. Смит — 10 (Клифтон, Фолиньо), 44:40 — 3:3. Бержерон — 17 (бол., Холл, Пастрняк), 54:58 — 3:4. Ворачек — 3 (бол., Лайне, Керали), 59:57 — 4:4.

Победный буллит: Пастрняк.

Вратари: Мерзликинс (65:00) — Суэймен (65:00).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 24 (6+8+9+1) — 32 (12+7+12+1).

Наши: Гавриков (23.57/3/+2), Чинахов (6.41/0/0) — -.

6 марта. Коламбус. Nationwide Arena. 19434 зрителя.

НХЛ
Коламбус Блю Джэкетс
ХК Бостон Брюинз
1
Читайте также
Футболисты сборной России, которые, вероятно, уже не сыграют на ЧМ
КХЛ не получается убить: легионеры бегут, но зато получился самый интересный плей-офф
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкин стал первой звездой матча против «Сиэтла»

Тренин в матче с «Сан-Хосе» забросил 13-ю шайбу в сезоне
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 55 38 17 81
2 Питтсбург 57 34 23 77
3 Рейнджерс 55 35 20 75
4 Вашингтон 57 30 27 69
5 Коламбус 56 28 28 59
6 Айлендерс 52 21 31 50
7 Филадельфия 55 17 38 44
8 Нью-Джерси 55 19 36 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 55 37 18 79
2 Тампа-Бэй 54 36 18 78
3 Торонто 55 35 20 74
4 Бостон 56 34 22 72
5 Детройт 56 24 32 54
6 Баффало 56 18 38 44
7 Оттава 54 19 35 43
8 Монреаль 56 15 41 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 55 40 15 84
2 Сент-Луис 54 32 22 70
3 Миннесота 53 32 21 67
4 Нэшвилл 55 31 24 66
5 Даллас 54 31 23 65
6 Виннипег 55 24 31 58
7 Чикаго 56 20 36 48
8 Аризона 55 16 39 36
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 53 32 21 71
2 Лос-Анджелес 56 30 26 67
3 Вегас 56 31 25 66
4 Эдмонтон 56 30 26 64
5 Ванкувер 57 28 29 62
6 Анахайм 57 26 31 61
7 Сан-Хосе 55 24 31 54
8 Сиэтл 57 17 40 39
Результаты / календарь
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
6.03 02:00
Флорида – Детройт
 6 : 2
6.03 03:00
Вашингтон – Сиэтл
 5 : 2
6.03 03:00
Коламбус – Бостон
 4 : 5 Б
6.03 03:00
Торонто – Ванкувер
 4 : 6
6.03 03:00
Эдмонтон – Монреаль
 2 : 5
6.03 04:00
Сан-Хосе – Нэшвилл
 0 : 8
6.03 06:00
Колорадо – Калгари
 - : -
6.03 21:00
Баффало – Лос-Анджелес
 - : -
6.03 21:00
Нью-Джерси – Сент-Луис
 - : -
6.03 23:59
Миннесота – Даллас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 56 79
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 79
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 55 76
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 52 39
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 56 38
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 55 36
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 36 1.95
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 26 2.02
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 39 2.11
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости