«Коламбус» по буллитам уступил «Бостону», у Гаврикова заброшенная шайба

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступил «Бостону» со счетом 4:5.

В составе «Блю Джэкетс» в основное время отличился Владислав Гавриков. Победный буллит у «Брюинз» реализовал Давид Пастрняк.

После этого матча «Коламбус» с 59 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Бостон» с 72 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Бостон» — 4:5 Б (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Дебраск — 14 (Маршан, Макэвой), 10:39 — 0:1. Нюквист — 14 (Дженнер, Лайне), 16:57 — 1:1. Гавриков — 3, 19:00 — 2:1. Хаула — 8 (Маршан), 21:51 — 2:2. Веренски — 9 (бол., Ворачек, Бьоркстранд), 34:28 — 3:2. Смит — 10 (Клифтон, Фолиньо), 44:40 — 3:3. Бержерон — 17 (бол., Холл, Пастрняк), 54:58 — 3:4. Ворачек — 3 (бол., Лайне, Керали), 59:57 — 4:4.

Победный буллит: Пастрняк.

Вратари: Мерзликинс (65:00) — Суэймен (65:00).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 24 (6+8+9+1) — 32 (12+7+12+1).

Наши: Гавриков (23.57/3/+2), Чинахов (6.41/0/0) — -.

6 марта. Коламбус. Nationwide Arena. 19434 зрителя.