«Коламбус» проиграл «Бостону». Тарасов отразил все 6 бросков за период

«Бостон» выиграл у «Коламбуса» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Брюинз» одержали пятую победу подряд.

Российский вратарь Даниил Тарасов вышел на лед после второго периода. За 20 минут он отразил 6 из 6 бросков по своим воротам.

«Бостон» лидирует в Восточной конференции (16 очков). «Коламбус» идет последним (6 очков).