«Коламбус»: расписание матчей в регулярном чемпионате
«Коламбус» начинает свой 24-й сезон в Национальной хоккейной лиге. «Блю Джекетс» в первом матче сезона-2024/25 встретятся с «Миннесотой» в пятницу, 11 октября, в «Эксел Энерджи-центре» в Сент-Поле (начало в 3.00 по московскому времени).
Первую домашнюю игру «Коламбус» проведет после двух матчей на выезде. В среду, 16 октября, «Блю Джекетс» примут «Флориду» на «Нэшнуайд-арене» (начало — в 2.00).
«Коламбус» перед Новым годом проведет два матча: команда из штата Огайо будет играть 28 и 29 декабря (по московскому времени) с «Бостоном» дома и в гостях. Первый матч 2025 года «Блю Джекетс» проведут 1 января на домашней площадке против «Каролины», а через день отправятся на выезд в гости к «Харрикейнз».
В завершение регулярного чемпионата «Коламбус» сыграет с «Айлендерс» 18 апреля (начало — в 2.00 мск).
В составе «Блю Джекетс» выступают россияне: вратарь Даниил Тарасов, защитник Иван Проворов, нападающие Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко, Егор Чинахов.
Приводим расписание матчей команды из Огайо на старте чемпионата НХЛ (время — московское).
«Коламбус»: календарь матчей в октябре 2024 года
11 октября. 3.00. «Миннесота» — «Коламбус»
13 октября. 4.00. «Колорадо» — «Коламбус»
16 октября. 2.00. «Коламбус» — «Флорида»
18 октября. 2.00. «Коламбус» — «Баффало»
20 октября. 2.00. «Коламбус» — «Миннесота»
23 октября. 2.30. «Коламбус» — «Торонто»
27 октября. 3.00. «Нэшвилл» — «Коламбус»
29 октября. 2.00. «Коламбус» — «Эдмонтон»
31 октября. 2.00. «Коламбус» — «Айлендерс»
Календарь матчей «Коламбуса» в сезоне 2024/25 в актуальном виде и результаты игр доступны на странице команды на сайте «СЭ».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|2
|2
|0
|4
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|5
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Питтсбург
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|4
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|7
|Бостон
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|2
|Юта
|1
|1
|0
|2
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|8
|Колорадо
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|3
|Ванкувер
|1
|0
|1
|1
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|11.10
|02:00
|
Оттава – Флорида
|- : -
|11.10
|02:00
|
Детройт – Питтсбург
|- : -
|11.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|- : -
|11.10
|02:00
|
Бостон – Монреаль
|- : -
|11.10
|02:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|- : -
|11.10
|02:30
|
Айлендерс – Юта
|- : -
|11.10
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|- : -
|11.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|- : -
|11.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|- : -