«Коламбус» выиграл у «Баффало», Воронков и Ничушкин сделали голевые передачи

«Коламбус» переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Игра прошла на «Нэшнуайд Арене» в Коламбусе.

У «Блю Джэкетс» Мэттью Найз оформил дубль, а также по голу забили Матье Оливье, Коул Силлинджер, Шон Монахэн, Адам Фантилли. Заброшенные шайбы «Сэйбрз» на счету Маттиаса Самуэльссона, Консты Хелениуса и Джека Куинна.

Российские нападающий хозяев Валерий Ничушкин и Дмитрий Воронков сделали по одной голевой передачей в этой встрече.

Для обеих команд это была первая игра в сезоне. В следующем матче «Коламбус» встретится с «Ютой», а «Баффало» сыграет с «Чикаго». Обе встречи пройдут 4 октября.