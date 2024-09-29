Проворов, Воронков, Марченко и Чинахов отметились голевыми передачами в победном матче «Колорадо» против «Баффало»

«Коламбус» выиграл у «Баффало» в предсезонном матче НХЛ — 6:3.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко сделал две голевые передачи, а также по одной голевой передаче на свой счет записали Иван Проворов, Егор Чинахов и Дмитрий Воронков.

У «Сэйбрз» по одной голевой передаче сделали российские хоккеисты Никита Новиков и Всеволод Комаров.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября двумя матчами в Праге.