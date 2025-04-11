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11 апреля 2025, 04:38

«Коламбус» одержал волевую победу над «Баффало», у Марченко результативный пас

Сергей Разин
корреспондент
11 апреля. «Коламбус» обыграл «Баффало» (3:2).
Фото USA Today Sports

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Баффало» со счетом 3:2.

На шайбы Джона-Джейсона Петерки и Расмуса Далина хозяева ответили точными бросками Джеймса Ван Римсдайка, Зака Астон-Риза и Буна Дженнера, Кирилл Марченко отметился результативной передачей.

После этого матча «Коламбус» с 81 очком занимает девятое место в Восточной конференции, «Баффало» прервал серию из пяти побед и с 76 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Баффало» — 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)

Голы: Петерка — 26 (Маклеод, Далин), 11:54 — 0:1. Далин — 16 (Бенсон, Кулих), 14:39 — 0:2. ван Римсдайк — 15 (К. Джонсон, Веренски), 19:51 — 1:2. Эштон-Риз — 6 (Гудбрэнсон), 44:00 — 2:2. Дженнер — 7 (бол., Марченко, Монахэн), 46:42 — 3:2.

Вратари: Гривз — Раймер.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 30 (12+7+11) — 41 (8+18+15).

Наши: Воронков (13.57/1/-1), Марченко (16.23/5/-1), Проворов (27.36/0/0) — -.

11 апреля. Коламбус. Nationwide Arena. 16406 зрителей.

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НХЛ
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ХК Коламбус Блю Джекетс
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