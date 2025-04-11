«Коламбус» одержал волевую победу над «Баффало», у Марченко результативный пас
«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Баффало» со счетом 3:2.
На шайбы Джона-Джейсона Петерки и Расмуса Далина хозяева ответили точными бросками Джеймса Ван Римсдайка, Зака Астон-Риза и Буна Дженнера, Кирилл Марченко отметился результативной передачей.
После этого матча «Коламбус» с 81 очком занимает девятое место в Восточной конференции, «Баффало» прервал серию из пяти побед и с 76 очками — на 13-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Баффало» — 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)
Голы: Петерка — 26 (Маклеод, Далин), 11:54 — 0:1. Далин — 16 (Бенсон, Кулих), 14:39 — 0:2. ван Римсдайк — 15 (К. Джонсон, Веренски), 19:51 — 1:2. Эштон-Риз — 6 (Гудбрэнсон), 44:00 — 2:2. Дженнер — 7 (бол., Марченко, Монахэн), 46:42 — 3:2.
Вратари: Гривз — Раймер.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 30 (12+7+11) — 41 (8+18+15).
Наши: Воронков (13.57/1/-1), Марченко (16.23/5/-1), Проворов (27.36/0/0) — -.
11 апреля. Коламбус. Nationwide Arena. 16406 зрителей.
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|6
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|7
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|8
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|Тихоокеанский дивизион
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|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
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|2
|Ванкувер
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|0
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|3
|Вегас
|0
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|0
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|4
|Калгари
|0
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|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
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|7
|Сиэтл
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|Бостон – Рейнджерс
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