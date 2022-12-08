9:4! «Баффало» переиграл «Коламбус». Чинахов и Гавриков сделали по голевой передаче

«Баффало» на выезде обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:4. «Блю Джэкетс» потерпели третье поражение подряд.

Российские игроки «Коламбуса» Егор Чинахов и Владислав Гавриков отметились голевыми передачами.

Форвард «Сэйбрз» Тэйг Томпсон забросил пять шайб и сделал голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Баффало» — 4:9 (0:6, 2:3, 2:0)

Голы: Козенс — 10 (бол., Далин, Томпсон), 3:21 — 0:1. Томпсон — 17 (Так), 5:32 — 0:2. Далин — 9 (Козенс, Куинн), 7:28 — 0:3. Томпсон — 18 (Так, Скиннер), 7:50 — 0:4. Томпсон — 19 (бол., Скиннер, Козенс), 12:22 — 0:5. Томпсон — 20 (бол., Скиннер, Далин), 16:40 — 0:6. Лайне — 5 (Рословик), 30:49 — 1:6. Нюквист — 5 (Годро, Дженнер), 32:04 — 2:6. Томпсон — 21 (Так, Брайсон), 36:07 — 2:7. Кребс — 1, 37:19 — 2:8. Так — 13 (Скиннер, Брайсон), 39:16 — 2:9. Лайне — 6 (Гавриков, Чинахов), 44:47 — 3:9. Нюквист — 6 (Бьорк), 55:49 — 4:9.

Нереализованный буллит: Нюквист (К), 21:15.

Вратари: Корписало (Мерзликинс, 7:28, Корписало, 40:00) — Луукконен.

Штраф: 22 — 6.

Броски: 24 (5+12+7) — 30 (14+12+4).

Наши: Гавриков (18.08/0/+1), Марченко (17.14/1/0), Чинахов (13.13/2/+1) — -.

8 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 15659 зрителей.