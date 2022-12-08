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Сегодня, 06:04

9:4! «Баффало» переиграл «Коламбус». Чинахов и Гавриков сделали по голевой передаче

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Баффало» на выезде обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:4. «Блю Джэкетс» потерпели третье поражение подряд.

Российские игроки «Коламбуса» Егор Чинахов и Владислав Гавриков отметились голевыми передачами.

Форвард «Сэйбрз» Тэйг Томпсон забросил пять шайб и сделал голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Баффало» — 4:9 (0:6, 2:3, 2:0)

Голы: Козенс — 10 (бол., Далин, Томпсон), 3:21 — 0:1. Томпсон — 17 (Так), 5:32 — 0:2. Далин — 9 (Козенс, Куинн), 7:28 — 0:3. Томпсон — 18 (Так, Скиннер), 7:50 — 0:4. Томпсон — 19 (бол., Скиннер, Козенс), 12:22 — 0:5. Томпсон — 20 (бол., Скиннер, Далин), 16:40 — 0:6. Лайне — 5 (Рословик), 30:49 — 1:6. Нюквист — 5 (Годро, Дженнер), 32:04 — 2:6. Томпсон — 21 (Так, Брайсон), 36:07 — 2:7. Кребс — 1, 37:19 — 2:8. Так — 13 (Скиннер, Брайсон), 39:16 — 2:9. Лайне — 6 (Гавриков, Чинахов), 44:47 — 3:9. Нюквист — 6 (Бьорк), 55:49 — 4:9.

Нереализованный буллит: Нюквист (К), 21:15.

Вратари: Корписало (Мерзликинс, 7:28, Корписало, 40:00) — Луукконен.

Штраф: 22 — 6.

Броски: 24 (5+12+7) — 30 (14+12+4).

Наши: Гавриков (18.08/0/+1), Марченко (17.14/1/0), Чинахов (13.13/2/+1) — -.

8 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 15659 зрителей.

Владислав Гавриков
Егор Чинахов
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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3 Питтсбург 26 14 12 32
4 Айлендерс 27 16 11 32
5 Рейнджерс 27 12 15 29
6 Вашингтон 28 12 16 28
7 Филадельфия 27 9 18 23
8 Коламбус 25 8 17 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 24 20 4 41
2 Торонто 27 16 11 38
3 Тампа-Бэй 25 15 10 31
4 Детройт 25 13 12 31
5 Флорида 26 12 14 28
6 Монреаль 26 13 13 28
7 Баффало 26 12 14 25
8 Оттава 25 10 15 21
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 24 16 8 33
2 Даллас 26 14 12 33
3 Миннесота 24 13 11 28
4 Колорадо 23 13 10 27
5 Нэшвилл 23 12 11 26
6 Сент-Луис 26 12 14 24
7 Аризона 23 7 16 18
8 Чикаго 25 7 18 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 19 8 39
2 Сиэтл 25 15 10 33
3 Лос-Анджелес 28 14 14 32
4 Эдмонтон 26 14 12 28
5 Калгари 25 12 13 27
6 Ванкувер 26 11 15 25
7 Сан-Хосе 28 8 20 20
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13.12
8.12 03:00
Филадельфия – Вашингтон
 1 : 4
8.12 03:30
Коламбус – Баффало
 4 : 9
8.12 04:00
Калгари – Миннесота
 - : -
8.12 05:00
Колорадо – Бостон
 - : -
8.12 05:30
Эдмонтон – Аризона
 - : -
8.12 06:00
Вегас – Рейнджерс
- : -
8.12 06:30
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 - : -
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