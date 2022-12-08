9:4! «Баффало» переиграл «Коламбус». Чинахов и Гавриков сделали по голевой передаче
«Баффало» на выезде обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:4. «Блю Джэкетс» потерпели третье поражение подряд.
Российские игроки «Коламбуса» Егор Чинахов и Владислав Гавриков отметились голевыми передачами.
Форвард «Сэйбрз» Тэйг Томпсон забросил пять шайб и сделал голевую передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Баффало» — 4:9 (0:6, 2:3, 2:0)
Голы: Козенс — 10 (бол., Далин, Томпсон), 3:21 — 0:1. Томпсон — 17 (Так), 5:32 — 0:2. Далин — 9 (Козенс, Куинн), 7:28 — 0:3. Томпсон — 18 (Так, Скиннер), 7:50 — 0:4. Томпсон — 19 (бол., Скиннер, Козенс), 12:22 — 0:5. Томпсон — 20 (бол., Скиннер, Далин), 16:40 — 0:6. Лайне — 5 (Рословик), 30:49 — 1:6. Нюквист — 5 (Годро, Дженнер), 32:04 — 2:6. Томпсон — 21 (Так, Брайсон), 36:07 — 2:7. Кребс — 1, 37:19 — 2:8. Так — 13 (Скиннер, Брайсон), 39:16 — 2:9. Лайне — 6 (Гавриков, Чинахов), 44:47 — 3:9. Нюквист — 6 (Бьорк), 55:49 — 4:9.
Нереализованный буллит: Нюквист (К), 21:15.
Вратари: Корписало (Мерзликинс, 7:28, Корписало, 40:00) — Луукконен.
Штраф: 22 — 6.
Броски: 24 (5+12+7) — 30 (14+12+4).
Наши: Гавриков (18.08/0/+1), Марченко (17.14/1/0), Чинахов (13.13/2/+1) — -.
8 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 15659 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|26
|21
|5
|43
|2
|Каролина
|26
|14
|12
|34
|3
|Питтсбург
|26
|14
|12
|32
|4
|Айлендерс
|27
|16
|11
|32
|5
|Рейнджерс
|27
|12
|15
|29
|6
|Вашингтон
|28
|12
|16
|28
|7
|Филадельфия
|27
|9
|18
|23
|8
|Коламбус
|25
|8
|17
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|24
|20
|4
|41
|2
|Торонто
|27
|16
|11
|38
|3
|Тампа-Бэй
|25
|15
|10
|31
|4
|Детройт
|25
|13
|12
|31
|5
|Флорида
|26
|12
|14
|28
|6
|Монреаль
|26
|13
|13
|28
|7
|Баффало
|26
|12
|14
|25
|8
|Оттава
|25
|10
|15
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|24
|16
|8
|33
|2
|Даллас
|26
|14
|12
|33
|3
|Миннесота
|24
|13
|11
|28
|4
|Колорадо
|23
|13
|10
|27
|5
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|6
|Сент-Луис
|26
|12
|14
|24
|7
|Аризона
|23
|7
|16
|18
|8
|Чикаго
|25
|7
|18
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|19
|8
|39
|2
|Сиэтл
|25
|15
|10
|33
|3
|Лос-Анджелес
|28
|14
|14
|32
|4
|Эдмонтон
|26
|14
|12
|28
|5
|Калгари
|25
|12
|13
|27
|6
|Ванкувер
|26
|11
|15
|25
|7
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|20
|8
|Анахайм
|27
|7
|20
|17
|8.12
|03:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|1 : 4
|8.12
|03:30
|
Коламбус – Баффало
|4 : 9
|8.12
|04:00
|
Калгари – Миннесота
|- : -
|8.12
|05:00
|
Колорадо – Бостон
|- : -
|8.12
|05:30
|
Эдмонтон – Аризона
|- : -
|8.12
|06:00
|
Вегас – Рейнджерс
|- : -
|8.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|26
|48
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|26
|42
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|26
|41
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|26
|23
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|26
|22
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|26
|19
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|17
|1.93
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|17
|2.06
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09