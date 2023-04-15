«Коламбус» проиграл «Баффало» в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ

«Коламбус» на своем льду проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Сэйбрз» одержали вторую победу подряд на финише сезона.

Российские игроки Кирилл Марченко и Илья Любушкин не набрали очков.

Обе команды не попали в плей-офф НХЛ и не сыграют в Кубке Стэнли. «Баффало» — 10-й в Восточной конференции, а «Коламбус» — 16-й.