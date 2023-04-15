«Коламбус» проиграл «Баффало» в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ
«Коламбус» на своем льду проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Сэйбрз» одержали вторую победу подряд на финише сезона.
Российские игроки Кирилл Марченко и Илья Любушкин не набрали очков.
Обе команды не попали в плей-офф НХЛ и не сыграют в Кубке Стэнли. «Баффало» — 10-й в Восточной конференции, а «Коламбус» — 16-й.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 0
|0 - 0
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
0 - 0
|0 - 0
Результаты / календарь
6.04
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23.04
|15.04
|02:30
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Коламбус – Баффало
|- : -
|15.04
|03:00
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Нэшвилл – Колорадо
|- : -
|18.04
|02:00
|
Каролина – Айлендерс
|- : -
|18.04
|02:00
|
Бостон – Флорида
|- : -
|18.04
|05:30
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -
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