«Коламбус» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» выиграл у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

Голы «Блю Джекетс» забили Коул Силлинджер, Данте Фаббро, Дмитрий Воронков, Шон Курали, Зак Веренски и Адам Фантилли. У «Айлендерс» единственная шайба на счету Хадсона Фашинга.

«Коламбус» с 89 очками в 82 матчах занял 9-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» заняли 12-ю строчку «Востока» — 82 очка в 82 играх.