«Коламбус» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» на выезде обыграли «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Игра проходила на Nationwide Arena (Коламбус) 1 марта.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Исак Лундестрем, Мэйсон Марчмент и Зак Веренски. У гостей отличились Андерс Ли, Жан-Габриэль Пажо, Скотт Мэйфилд и Симон Хольмстрем (в овертайме).

«Коламбус» потерпел второе поражение подряд. Он занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 66 очками после 58 игр. «Айлендерс» выиграли четвертый матч подряд, идут на седьмом месте (73 очка после 60 встреч).

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