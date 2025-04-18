«Коламбус» разгромил «Айлендерс», Воронков забил один гол

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«Коламбус» выиграл у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Дмитрий Воронков забил один гол. Его одноклубник и соотечественник Кирилл Марченко отметился голевой передачей.

«Коламбус» набрал 89 очков и завершил сезон на 9-й строчке в Восточной конференции. «Айлендерс» стали 12-ми — 82 очка.