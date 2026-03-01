«Коламбус» на своем льду потерпел поражение от «Айлендерс», Сорокин сделал 27 сэйвов

«Айлендерс» победили «Коламбус» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Исак Лундестрем, Мэйсон Марчмент и Зак Веренски. У гостей отличились Андерс Ли, Жан-Габриэль Пажо, Скотт Мэйфилд и Симон Хольмстрем (в овертайме).

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 27 бросков в створ из 30.

«Коламбус» потерпел второе поражение подряд. Он занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 66 очками после 58 игр. «Айлендерс» выиграли четвертый матч подряд, идут на седьмом месте (73 очка после 60 встреч).