«Айлендерс» обыграли «Коламбус», Варламов сыграл на ноль
«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Коламбус» со счетом 2:0.
Отличились Кайл Палмьери и Мэтт Мартин, вратарь Семен Варламов отразил 35 бросков.
После этого матча «Айлендерс» с 9 очками занимают девятое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 8 очками — на 13-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|10
|2
|Каролина
|9
|5
|4
|10
|3
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|9
|4
|Филадельфия
|8
|4
|4
|9
|5
|Коламбус
|7
|3
|4
|8
|6
|Айлендерс
|6
|3
|3
|7
|7
|Вашингтон
|7
|3
|4
|7
|8
|Питтсбург
|7
|3
|4
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|7
|6
|1
|13
|2
|Детройт
|8
|5
|3
|11
|3
|Торонто
|7
|5
|2
|10
|4
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|10
|5
|Монреаль
|7
|4
|3
|9
|6
|Флорида
|6
|3
|3
|6
|7
|Оттава
|7
|3
|4
|6
|8
|Баффало
|8
|3
|5
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|7
|6
|1
|12
|2
|Даллас
|6
|4
|2
|9
|3
|Виннипег
|7
|4
|3
|8
|4
|Миннесота
|8
|3
|5
|8
|5
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|6
|Нэшвилл
|7
|3
|4
|6
|7
|Аризона
|7
|3
|4
|6
|8
|Чикаго
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|7
|1
|15
|2
|Ванкувер
|7
|5
|2
|10
|3
|Лос-Анджелес
|7
|4
|3
|9
|4
|Анахайм
|8
|4
|4
|8
|5
|Сиэтл
|8
|2
|6
|6
|6
|Калгари
|8
|2
|6
|5
|7
|Эдмонтон
|7
|1
|6
|3
|8
|Сан-Хосе
|8
|0
|8
|1
Результаты / календарь
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
|29.10
|01:00
|
Флорида – Сиэтл
|- : -
|29.10
|02:00
|
Монреаль – Виннипег
|- : -
|29.10
|02:00
|
Питтсбург – Оттава
|- : -
|29.10
|02:00
|
Нэшвилл – Торонто
|- : -
|29.10
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|- : -
|29.10
|02:00
|
Бостон – Детройт
|- : -
|29.10
|05:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|- : -
|29.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Вегас
|- : -
|29.10
|20:00
|
Баффало – Колорадо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|7
|18
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|8
|15
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|8
|13
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|8
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|8
|8
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|8
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джозеф Уолл
Торонто
|4
|1.32
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|3
|1.33
Новости