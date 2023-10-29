«Айлендерс» обыграли «Коламбус», Варламов сыграл на ноль

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Коламбус» со счетом 2:0.

Отличились Кайл Палмьери и Мэтт Мартин, вратарь Семен Варламов отразил 35 бросков.

После этого матча «Айлендерс» с 9 очками занимают девятое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 8 очками — на 13-й строчке.