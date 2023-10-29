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Сегодня, 04:27

«Айлендерс» обыграли «Коламбус», Варламов сыграл на ноль

Сергей Разин
корреспондент
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Коламбус» со счетом 2:0.

Отличились Кайл Палмьери и Мэтт Мартин, вратарь Семен Варламов отразил 35 бросков.

После этого матча «Айлендерс» с 9 очками занимают девятое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 8 очками — на 13-й строчке.

НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
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44-летний Торнтон завершил игровую карьеру после 24 сезонов в НХЛ

Варламов признан первой звездой матча с «Коламбусом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 7 5 2 10
2 Каролина 9 5 4 10
3 Нью-Джерси 7 4 3 9
4 Филадельфия 8 4 4 9
5 Коламбус 7 3 4 8
6 Айлендерс 6 3 3 7
7 Вашингтон 7 3 4 7
8 Питтсбург 7 3 4 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 7 6 1 13
2 Детройт 8 5 3 11
3 Торонто 7 5 2 10
4 Тампа-Бэй 8 4 4 10
5 Монреаль 7 4 3 9
6 Флорида 6 3 3 6
7 Оттава 7 3 4 6
8 Баффало 8 3 5 6
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 7 6 1 12
2 Даллас 6 4 2 9
3 Виннипег 7 4 3 8
4 Миннесота 8 3 5 8
5 Сент-Луис 7 3 4 7
6 Нэшвилл 7 3 4 6
7 Аризона 7 3 4 6
8 Чикаго 8 3 5 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 7 1 15
2 Ванкувер 7 5 2 10
3 Лос-Анджелес 7 4 3 9
4 Анахайм 8 4 4 8
5 Сиэтл 8 2 6 6
6 Калгари 8 2 6 5
7 Эдмонтон 7 1 6 3
8 Сан-Хосе 8 0 8 1
Результаты / календарь
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1.11
2.11
3.11
29.10 01:00
Флорида – Сиэтл
 - : -
29.10 02:00
Монреаль – Виннипег
 - : -
29.10 02:00
Питтсбург – Оттава
 - : -
29.10 02:00
Нэшвилл – Торонто
 - : -
29.10 02:00
Коламбус – Айлендерс
- : -
29.10 02:00
Бостон – Детройт
 - : -
29.10 05:00
Ванкувер – Рейнджерс
- : -
29.10 05:30
Лос-Анджелес – Вегас
 - : -
29.10 20:00
Баффало – Колорадо
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 7 18
Дилан Ларкин

Дилан Ларкин

Детройт

 8 15
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 8 13
И Г
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 8 9
Фрэнк Ватрано

Фрэнк Ватрано

Анахайм

 8 8
Трэвис Конекны

Трэвис Конекны

Филадельфия

 8 8
И КН
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 3 0.41
Джозеф Уолл

Джозеф Уолл

Торонто

 4 1.32
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 3 1.33
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