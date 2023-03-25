«Айлендерс» в овертайме уступили «Коламбусу», Сорокин отразил 22 броска

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Коламбусу» со счетом 4:5.

В составе «островитян» дубль оформил Брок Нельсон, еще по шайбе забросили Зак Паризе и Кайл Палмьери, вратарь Илья Сорокин отразил 22 броска из 27. У «Блю Джэкетс» голы на счету Джонни Годро, Лиама Фуди, Кента Джонсона, Эрика Робинсона и Буна Дженнера.

После этого матча «Айлендерс» с 83 очками занимают седьмое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 53 очками — на последней строчке.