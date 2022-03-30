«Айлендерс» обыграли «Коламбус». Гавриков оформил дубль

«Айлендерс» переиграли «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Блю Джэкетс» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился двумя заброшенными шайбами. Его признали второй звездой встречи.

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 42 из 45 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой.