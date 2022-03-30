«Айлендерс» обыграли «Коламбус». Гавриков оформил дубль
«Айлендерс» обыграли «Коламбус»
«Айлендерс» переиграли «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Блю Джэкетс» потерпели четвертое поражение подряд.
Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился двумя заброшенными шайбами. Его признали второй звездой встречи.
Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 42 из 45 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|66
|44
|22
|95
|2
|Питтсбург
|67
|40
|27
|90
|3
|Рейнджерс
|66
|42
|24
|89
|4
|Вашингтон
|68
|37
|31
|84
|5
|Коламбус
|66
|32
|34
|69
|6
|Айлендерс
|64
|28
|36
|65
|7
|Нью-Джерси
|66
|24
|42
|53
|8
|Филадельфия
|66
|21
|45
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Флорида
|65
|44
|21
|94
|2
|Тампа-Бэй
|65
|41
|24
|88
|3
|Торонто
|65
|41
|24
|87
|4
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|65
|41
|24
|87
|5
|Детройт
|66
|26
|40
|60
|6
|Баффало
|67
|24
|43
|58
|7
|Оттава
|65
|23
|42
|52
|8
|Монреаль
|66
|18
|48
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|66
|46
|20
|98
|2
|Миннесота
|64
|40
|24
|84
|3
|Сент-Луис
|65
|36
|29
|81
|4
|Нэшвилл
|66
|38
|28
|80
|5
|Даллас
|64
|36
|28
|75
|6
|Виннипег
|67
|32
|35
|74
|7
|Чикаго
|67
|24
|43
|58
|8
|Аризона
|66
|20
|46
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|65
|40
|25
|88
|2
|Лос-Анджелес
|68
|36
|32
|81
|3
|Эдмонтон
|67
|37
|30
|79
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|76
|5
|Ванкувер
|68
|32
|36
|73
|6
|Сан-Хосе
|65
|29
|36
|66
|7
|Анахайм
|67
|27
|40
|65
|8
|Сиэтл
|66
|21
|45
|48
Результаты / календарь
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3.04
4.04
|30.03
|02:00
|
Бостон – Торонто
|- : -
|30.03
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|- : -
|30.03
|02:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|- : -
|30.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Каролина
|- : -
|30.03
|02:00
|
Флорида – Монреаль
|- : -
|30.03
|03:00
|
Миннесота – Филадельфия
|- : -
|30.03
|03:00
|
Нэшвилл – Оттава
|- : -
|30.03
|04:00
|
Калгари – Колорадо
|- : -
|30.03
|05:00
|
Анахайм – Даллас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|98
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|67
|96
|
|
Джонни Годро
Калгари
|65
|90
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|67
|48
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|60
|48
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|66
|44
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|45
|2.07
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|43
|2.11
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