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Сегодня, 04:47

«Айлендерс» обыграли «Коламбус». Гавриков оформил дубль

«Айлендерс» обыграли «Коламбус»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Айлендерс» переиграли «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Блю Джэкетс» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился двумя заброшенными шайбами. Его признали второй звездой встречи.

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 42 из 45 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой.

Владислав Гавриков
Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 66 44 22 95
2 Питтсбург 67 40 27 90
3 Рейнджерс 66 42 24 89
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Коламбус 66 32 34 69
6 Айлендерс 64 28 36 65
7 Нью-Джерси 66 24 42 53
8 Филадельфия 66 21 45 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 65 44 21 94
2 Тампа-Бэй 65 41 24 88
3 Торонто 65 41 24 87
4 Бостон 65 41 24 87
5 Детройт 66 26 40 60
6 Баффало 67 24 43 58
7 Оттава 65 23 42 52
8 Монреаль 66 18 48 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 66 46 20 98
2 Миннесота 64 40 24 84
3 Сент-Луис 65 36 29 81
4 Нэшвилл 66 38 28 80
5 Даллас 64 36 28 75
6 Виннипег 67 32 35 74
7 Чикаго 67 24 43 58
8 Аризона 66 20 46 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 65 40 25 88
2 Лос-Анджелес 68 36 32 81
3 Эдмонтон 67 37 30 79
4 Вегас 68 36 32 76
5 Ванкувер 68 32 36 73
6 Сан-Хосе 65 29 36 66
7 Анахайм 67 27 40 65
8 Сиэтл 66 21 45 48
Результаты / календарь
20.03
21.03
22.03
23.03
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26.03
27.03
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1.04
2.04
3.04
4.04
30.03 02:00
Бостон – Торонто
 - : -
30.03 02:00
Коламбус – Айлендерс
- : -
30.03 02:00
Питтсбург – Рейнджерс
- : -
30.03 02:00
Тампа-Бэй – Каролина
 - : -
30.03 02:00
Флорида – Монреаль
 - : -
30.03 03:00
Миннесота – Филадельфия
 - : -
30.03 03:00
Нэшвилл – Оттава
 - : -
30.03 04:00
Калгари – Колорадо
 - : -
30.03 05:00
Анахайм – Даллас
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 66 98
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 67 96
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 65 90
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 67 48
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 60 48
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 66 44
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 45 2.07
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.08
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 43 2.11
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