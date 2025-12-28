«Коламбус» и «Айлендерс» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Айлендерс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на понедельник, 29 декабря. Игра пройдет на «Нейшнуайд Арене» в Колумбусе, стартовое вбрасывание состоится в 1.00 по московскому времени.

«Коламбус» — «Айлендерс»: прямая трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ

Следить за основными событиями и результатом игры «Коламбус» — «Айлендерс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

29 декабря, 01:00. Nationwide Arena (Коламбус) Коламбус Айлендерс

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

«Коламбус» набрал 36 очков в 36 матчах регулярного чемпионата НХЛ, «Айлендерс» — 46 очков в 38 матчах. Предыдущая встреча команд состоялась в ноябре и завершилась победой «островитян» со счетом 3:2.