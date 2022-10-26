«Коламбус» проиграл «Аризоне». Тарасова заменили после четвертой пропущенной шайбы

«Коламбус» потерпел поражение в матче с «Аризоной»

«Аризона» выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Российский голкипер «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов сыграл 35 минут и отразил 8 из 12 бросков по своим воротам. После четырех пропущенных шайб его заменили.

«Аризона» идет на 13-м месте в Западной конференции, набрав 4 очка. «Коламбус» располагается на 15-й строчке, имея 6 очков.