«Коламбус» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» дома уступил «Анахайму» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4.

В составе «Блю Джекетс» отличились Кирилл Марченко, Коул Силлинджер и Джеймс ван Римсдайк.

За «Дакс» шайбы забросили Мэйсон Мактавиш, Джексон ЛаКомбе и Алекс Киллорн, также забивший победный гол.

«Коламбус» набрал 29 очков и занимает 13-е место в Восточной конференции, «Анахайм» с 26 очками идет 14-м на «Западе».