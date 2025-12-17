«Коламбус» выиграл у «Анахайма», Чинахов сделал голевую передачу

«Коламбус» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Игра прошла на льду «Нэшнуайд Арены» в Коламбусе.

В основное время у «Блю Джэкетс» дубль оформил Зак Веренски и один гол забил Бун Дженнер, а у «Дакс» — Райан Строум, Микаэль Гранлунд и Джексон Лакомб. Победный гол на счету Адама Фантилли.

Российский нападающий хозяев Егор Чинахов отметился голевой передачей. У 24-летнего россиянина теперь 6 (3+3) очков в 27 играх.

«Коламбус» набрал 34 очка в 33 матчах и занимает предпоследнее место в Восточной конференции. «Анахайм» идет на 4-й строчке в Западной конференции — 42 очка в 34 играх.