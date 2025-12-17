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«Коламбус» выиграл у «Анахайма», Чинахов сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент

«Коламбус» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Игра прошла на льду «Нэшнуайд Арены» в Коламбусе.

В основное время у «Блю Джэкетс» дубль оформил Зак Веренски и один гол забил Бун Дженнер, а у «Дакс» — Райан Строум, Микаэль Гранлунд и Джексон Лакомб. Победный гол на счету Адама Фантилли.

Российский нападающий хозяев Егор Чинахов отметился голевой передачей. У 24-летнего россиянина теперь 6 (3+3) очков в 27 играх.

«Коламбус» набрал 34 очка в 33 матчах и занимает предпоследнее место в Восточной конференции. «Анахайм» идет на 4-й строчке в Западной конференции — 42 очка в 34 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
17 декабря, 03:00. Nationwide Arena (Коламбус)
Коламбус
Анахайм
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Егор Чинахов
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Коламбус Блю Джекетс
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 2 2 0 4
2 Рейнджерс 3 2 1 4
3 Каролина 3 1 2 3
4 Айлендерс 2 1 1 2
5 Вашингтон 2 1 1 2
6 Коламбус 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 2 1 1 2
8 Филадельфия 3 0 3 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 3 2 1 4
2 Монреаль 2 1 1 3
3 Флорида 2 1 1 3
4 Оттава 1 1 0 2
5 Баффало 2 1 1 2
6 Тампа-Бэй 2 1 1 2
7 Торонто 3 1 2 2
8 Детройт 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 2 2 0 4
2 Миннесота 2 2 0 4
3 Колорадо 1 1 0 2
4 Сент-Луис 1 1 0 2
5 Нэшвилл 2 1 1 2
6 Виннипег 1 0 1 1
7 Даллас 2 0 2 0
8 Чикаго 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 3 2 1 5
2 Анахайм 1 1 0 2
3 Сан-Хосе 1 1 0 2
4 Сиэтл 2 1 1 2
5 Вегас 2 1 1 2
6 Ванкувер 2 1 1 2
7 Лос-Анджелес 1 0 1 0
8 Калгари 1 0 1 0
Результаты / календарь
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7.10
8.10
9.10
4.10 02:00 Филадельфия – Каролина 2 : 3 ОТ
4.10 02:00 Эдмонтон – Сиэтл 3 : 1
4.10 02:00 Торонто – Оттава 2 : 3
4.10 02:00 Тампа-Бэй – Вашингтон 3 : 1
4.10 02:00 Коламбус – Юта 1 : 4
4.10 02:00 Питтсбург – Монреаль 6 : 5 ОТ
4.10 02:00 Баффало – Чикаго 4 : 3
4.10 02:30 Айлендерс – Нью-Джерси 6 : 0
4.10 03:00 Нэшвилл – Даллас 2 : 1
4.10 03:00 Миннесота – Бостон 4 : 1
4.10 04:00 Колорадо – Сент-Луис 6 : 1
4.10 05:00 Сан-Хосе – Лос-Анджелес - : -
4.10 05:00 Ванкувер – Калгари - : -
4.10 20:00 Детройт – Виннипег - : -
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