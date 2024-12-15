«Анахайм» обыграл «Коламбус», Марченко забросил шайбу

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«Анахайм» на выезде переиграл «Коламбус» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Авторами голов «Блю Джекетс» стали Кирилл Марченко, Коул Силлинджер и Джеймс ван Римсдайк.

24-летний российский форвард «Коламбуса» набрал 28 (11+17) очков в 30 матчах.

У «Дакс» отличились Мэйсон Мактавиш, Джексон ЛаКомбе и Алекс Киллорн, также забросивший победную шайбу.