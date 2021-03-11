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Коглан, Кемпе и Драйзайтль — звезды дня в НХЛ

11:17
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Официальный сайт НХЛ 11 марта назвал имена лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Первой звездой дня признан нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, на счету которого 3 гола и 2 результативных передачи в матче регулярного чемпионата против «Оттавы» (7:1).

На втором месте форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе, который сделал дубль в игре против «Анахайма» (5:1).

На третьей позиции — защитник «Вегаса» Дилан Коглан, отличившийся хет-триком в матче с «Миннесотой» (3:4).

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