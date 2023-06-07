Кофилд: «Очень рад быть частью «Монреаля», это что-то действительно особенное»

Нападающий «Монреаля» Коул Кофилд прокомментировал продление контракта с клубом.

Новое соглашение с 22-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2030/31.

«Мне очень нравится в «Монреале». Это мой второй дом. Или первый, называйте как хотите, — цитирует пресс-служба «Канадиенс» Кофилда. — Я очень рад, что останусь здесь надолго. Мы стремимся к тому, чтобы стать лучшими. Думаю, что я и сам прибавляю с каждым годом, становлюсь лидером команды и подаю пример. Очень рад быть частью этой команды, это что-то действительно особенное».

В минувшем сезоне Кофилд набрал 36 (26+10) очков в 46 матчах регулярного сезона НХЛ.