Кофилд: «Демидов чертовски хорош»

Форвард «Монреаля» Коул Кофилд поделился мнением об игре нападающего Ивана Демидова.

«Он чертовски хорош. Его напор, стремление к борьбе, катание и техника владения шайбой — все это очень приятно наблюдать», — приводит слова Кофилда CTV News.

19-летний россиянин провел два матча в НХЛ и набрал 2 (1+1) очка.

В сезоне-2024/25 Демидов в составе СКА набрал 49 (19+30) очков в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 5 (3+2) очков в 6 встречах.