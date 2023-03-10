Кочетков в четвертый раз в сезоне сыграл на ноль за «Каролину»

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Филадельфию» со счетом 1:0.

Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил все 19 бросков и провел четвертый матч на ноль в сезоне. При этом последний раз 23-летний россиянин играл в НХЛ 15 января.

В текущем сезоне Кочетков провел 20 матчей в НХЛ, 4 раза сыграв на ноль и пропустив 43 шайбы при 91,7 процента отраженных бросков.