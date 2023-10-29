Кочетков сыграл на ноль и стал первой звездой матча за фарм-клуб «Тампы»

«Сиракьюз» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Лаваль» со счетом 5:0.

В составе фарм-клуба «Тампы» вратарь Петр Кочетков отразил все 19 бросков и был признан первой звездой встречи. Также форвард Максим Грошев отметился результативной передачей.

В текущем сезоне 24-летний Кочетков провел 2 матча в АХЛ, в которых отразил 94,3 процента бросков при коэффициенте надежности 1.45.