Кочетков сыграет в воротах «Каролины» в матче против «Чикаго»

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«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде встретится с «Чикаго».

В составе «Харрикейнз» с первых минут сыграет вратарь Петр Кочетков, форвард Андрей Свечников выйдет во втором звене.

Матч «Чикаго» — «Каролина» пройдет сегодня, 15 ноября и начнется в 4:30 мск.