Кочетков стал первым вратарем в истории «Каролины», отыгравшим на ноль в одном из первых пяти матчей в НХЛ

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков установил рекорд клуба в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (3:0).

23-летний россиянин стал первым голкипером в истории «Харрикейнз», которому удалось отыграть на ноль в первых 5 матчах в НХЛ.

Также Кочетков стал третьим вратарем в истории «Каролины», которому удалось провести матч без пропущенных шайб в возрасте до 24 лет. До него это удавалось только Кэму Уорду и Эрику Фишо.

Кочетков был выбран «Каролиной» под 36-м номером драфта НХЛ-2019. Он дебютировал за команду в прошлом сезоне. Всего у россиянина 5 матчей за «Каролину». «Харрикейнз» побеждали во всех этих встречах.